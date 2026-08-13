Haberler

Volkswagen, Everllence hisselerini Bain Capital'e devri için AB onayı aldı

Volkswagen, Everllence hisselerini Bain Capital'e devri için AB onayı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu, Volkswagen'in büyük motor üreticisi Everllence'teki %51 hissesini Amerikan Bain Capital'e satışını onayladı. Satıştan 7,4 milyar euro gelir bekleyen Volkswagen, bu adımla ana faaliyet alanı olan otomobil üretimine odaklanmayı hedefliyor. Everllence'in Almanya'daki beş tesisi 2030'a kadar korunacak ve işten çıkarma yapılmayacak.

Volkswagen'in ana iş koluna konsantre olma stratejisi kapsamında, motor üreticisi Everllence'deki çoğunluk hisselerini Amerikan Bain Capital'e satışı AB Komisyonu tarafından onaylandı.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Volkswagen'in büyük motor üreticisi Everllence'teki çoğunluk hisselerini devretmesine onay verdi. Brüksel'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirketin sahip olduğu yüzde 51 hissenin ABD'li finans yatırımcısı Bain Capital'e satışının rekabet hukuku açısından herhangi bir sakınca doğurmadığı bildirildi.

Volkswagen, Haziran ayı sonunda Bain Capital ile hisselerin satışı konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. AB Komisyonu, büyük hisse devirlerinde serbest rekabetin orantısız şekilde kısıtlanıp kısıtlanmayacağını inceliyor.

Volkswagen söz konusu satıştan 7,4 milyar euro gelir elde edecek. Wolfsburg merkezli otomotiv devi, satışla birlikte ana iş kolu olan otomobil ve iş araçları üretimine daha fazla odaklanma stratejisini sürdürmeye devam ediyor.

2030'a kadar işten çıkarma yok

Volkswagen daha önce, Everllence'in Almanya'daki beş tesisinin yeni sahiplik yapısı altında da en az 2030 yılına kadar korunacağını açıklamıştı. Şirket, bu süre zarfında işletme kaynaklı işten çıkarmaların söz konusu olmayacağını da belirtti.

Daha önce MAN Energy Solutions adıyla bilinen ve 2025 yılında Everllence olarak yeniden adlandırılan Augsburg merkezli şirket, kendi verilerine göre yaklaşık 16 bin çalışanı ve yaklaşık 4,9 milyar euroluk cirosuyla büyük motor, turbo makineler ve karbonsuzlaştırma çözümleri alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor.

dpa / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

CHP'li vekil taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlundan gururlandıran haber!

Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli