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Volkswagen, 2030 Stratejisi Kapsamında Model Sayısını Yarıya İndirecek

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Volkswagen, maliyetleri azaltmak için 2030'a kadar model sayısını yarıya indirmeyi ve araç çeşitliliğini yüzde 75 azaltmayı planlıyor. Şirket, ABD gümrük vergileri, elektrikli araçlardaki düşük kâr marjları ve Çin'deki rekabet nedeniyle üretim kapasitesini 9 milyon araca düşürecek. Ayrıca 100 bin kişilik istihdam azaltımı ve Almanya'da dört fabrikanın kapatılması değerlendiriliyor.

Volkswagen, maliyetleri ve karmaşıklığı azaltmak amacıyla sunduğu model sayısını yarıya indirmeyi ve araç çeşitliliğini yüzde 75’e kadar düşürmeyi içeren 2030 stratejisini açıkladı. Bu, küresel otomotiv endüstrisindeki en kapsamlı yeniden yapılandırma programlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, ABD gümrük vergileri, elektrikli araçlardaki zayıflayan kâr marjları ve Çin'deki sert rekabetin baskısı altında. Denetim kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık dokuz milyon araca düşürüleceği belirtildi. Bu, pandemi öncesi 12 milyon ve mevcut 10 milyon araçlık kapasiteye göre önemli bir azalma.

Şirket, dünya genelinde 100 bin kişilik istihdam azaltımı ve Almanya'da dört fabrikanın kapatılmasını değerlendiriyor. Ancak yeni plan, işten çıkarmalar ve fabrika kapatmalarına ilişkin haberleri doğrudan ele almadı. Üst yönetici Oliver Blume, jeopolitik gerilimler ve artan rekabet nedeniyle küresel durumun kötüleştiğini belirterek, fazla kapasiteden kurtulma gerekliliğine vurgu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi
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