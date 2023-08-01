Viranşehir'deki silahlı kavganın şüphelileri yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şüphelileri S.K ve M.K. 31 yıl sonra Siverek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi S.K ve M.K. 31 yıl sonra Siverek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Arısı Mahallesi'nde 1992 yılında iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 16 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Kan donduran cinayet sonrasında öldürülen 16 kişinin üzerine yağ dökülerek yakılmıştı.

Siverek Emniyetinden başarılı operasyon

Olayı gerçekleştiren ve haklarında 5 kez müebbet hapis cezası bulunan S.K. ( 57) ve M.K.'nın (63) Siverek sınırları içerisinde saklandığı ihbarını alan Siverek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, gelen ihbarı değerlendirerek operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, S.K ve M.K. saklandıkları yerde olayı gerçekleştirmelerinden 31 yıl sonra kıskıvrak yakalandı.

S.K ve M.K., Siverek Adliyesinde ki işlemlerinin sonrasında Siverek Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA