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Vietnam Pirinç İhracatı Hedefi 7,5 Milyon Ton

Vietnam Pirinç İhracatı Hedefi 7,5 Milyon Ton
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Vietnam, 2025 yılında 7,5 milyon ton pirinç ihraç etmeyi planlıyor. Mekong Deltası bölgesinden elde edilecek pirinçle birlikte bu yıl yaklaşık 24 milyon ton pirinç üretilmesi bekleniyor.

HANOİ, 18 Şubat (Xinhua) -- Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, 2025 yılında çoğunluğu Mekong Deltası bölgesinden olmak üzere 7,5 milyon tonun üzerinde pirinç ihraç etmeyi planlıyor.

Bölgenin bu yıl yaklaşık 24 milyon ton pirinç üretmesi bekleniyor.

Vietnam Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre yaklaşık 4,53 milyon ton pirinç yılın ilk yarısında, kalan 3 milyon ton ise yılın ikinci yarısında ihraç edilecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'na pirinç üretiminin zirvede olması beklenen şubat, mart, nisan, temmuz, ağustos ve eylül aylarında pirinç ihracatının artırılmasını önerdi.

Vietnam'ın 2025 yılında 7 milyon hektar pirinç ekmesi beklenirken, bu rakam 2024 yılına göre 132.000 hektar daha az bir seviyeye işaret ediyor.

Ulusal pirinç üretiminin ise bir önceki yıla göre 323.000 ton azalarak 43,1 milyon tonun üzerine çıkması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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