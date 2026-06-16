Vietnam İlk 5 Ayda Pirinç İhracatından 2,09 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

HANOİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de çeltik tarlasında çalışan çiftçi, 15 Haziran 2026.

Vietnam'ın pirinç ihratacı, yılın ilk beş ayında artış gösterdi. Yerel VnEconomy gazetesinin pazartesi günü Vietnam Tarım ve Çevre Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, ülke 4,5 milyon ton pirinç ihraç ederek 2,09 milyar ABD doları gelir elde etti. (Fotoğraf: Tran Kien/Xinhua)

Kaynak: Xinhua