Vietnam Havayolları 3 Yıllık Aradan Sonra İlk Kez Beijing'den Tarifeli Uçuş Gerçekleştirdi

HANOİ, 20 Mart (Xinhua) -- Vietnam Havayolları, Pazar günü 100 yolcuyla Çin'in başkenti Beijing'den Hanoi'ye bir uçuş gerçekleştirdi. Vietnam Haber Ajansı, uçuşun iki başkent arasında üç yıldır gerçekleştirilen ilk tarifeli yolcu uçağı seferi olduğunu duyurdu.

Vietnam Havayolları'na ait VN513 sefer sayılı uçak, yerel saatle 15.30'da Beijing'den havalandı ve yerel saatle 17.55'te Hanoi'ye iniş yaptı. Kovid-19 pandemisinin ardından askıya alınan uçuşlar, 19 Mart'ta yeniden başlatıldı ve ilk yolcular, Vietnam Büyükelçiliği'nden yetkililerin katılımıyla Beijing Havalimanı'nda düzenlenen bir törenle karşılandı.

Söz konusu güzergahta başka rakibi olmayan Vietnam Havayolları, Hanoi'deki Noi Bai Uluslararası Havalimanı'ndan Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'na haftada üç uçuş gerçekleştiriliyor ve sefer sayısının yılın ortalarında daha da artması bekleniyor.

Bu uçuşlarda havayolu şirketi, 178 ila 203 yolcu kapasiteli Airbus A321 tipi uçakları kullanacak.

Çin, Vietnam Havayolları'nın en büyük uluslararası pazarlarından biri konumunda bulunuyor. Yerel medyada çıkan haberlerde uçuşların başlamasıyla her iki yönde seyahat ve turizmin artmasının beklendiği dile getirildi.

İlk uçuşun yolcularından biri ulusal TV kanalı VOV'a verdiği demeçte, pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın oluşturduğu fırsatla yerel satıcılarla Vietnam pazarında gelecekteki büyüme planlarını görüşeceğini söyledi.

Vietnam Havayolları, geçen yıl Aralık ayında Çin'e yeniden sefer düzenlemeye başlamış, Ho Chi Minh kentinden Çin'in güneyindeki Guangzhou kentine uçuş gerçekleştirmişti.

Havayolu şirketi, o tarihten sonra Hanoi'den Guangzhou'ya ve hem Hanoi hem de Ho Chi Minh kentinden Çin'in doğusundaki Shanghai kentine uçuşlarına yeniden başlamıştı.

Vietnam Havayolları, geniş gövdeli Airbus A350 ve Boeing 787 uçaklarıyla özellikle Güneydoğu Asya'daki ülkenin turizm merkezine yakın olan da Nang Uluslararası Havalimanı ile Guangzhou, Shanghai ve Chengdu arasında yolcu hizmetini daha da genişletecek.