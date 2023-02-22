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Videonun, deprem sırasında Amanos dağlarında kaydedildiği iddiası doğru değil

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Kahramanmaraş merkezli ve Hatay merkezli depremlerde Amanos dağlarına konulan fotokapanın, sarsıntı anını kaydettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Video, "Depremin ne denli büyük olduğunun kanıtı" başlığıyla yayınlandı.

11 kentimizde büyük yıkıma neden olan 3 büyük depreme ait yeni görüntüler sosyal medyada gündem olurken, pek çok görsel dezenformasyon içerikli paylaşım yapıldı.

Videonun, deprem sırasında Amanos dağlarında kaydedildiği iddiası doğru değil

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Kahramanmaraş depremleri sırasında Amanoslar'da fotokapana yakalanan görüntüyü gösterdiği öne sürüldü.

Videonun, deprem sırasında Amanos dağlarında kaydedildiği iddiası doğru değil

Videonun tersine arama yapıldığında Ekim 2018'de Kanada'nın Quebec şehrinde kayda alındığı göze çarpıyor.

Videonun, deprem sırasında Amanos dağlarında kaydedildiği iddiası doğru değil

"Daniel Holland" isimli kullanıcının "Bu Quebec ormanında yer nefes alıyor gibi görünüyor" başlıklı paylaşımı ise olayın aslına ışık tutan yorumlar yapılmış. Özel meteoroloji kuruluşu The Weather Network , Kanada'nın Quebec eyaletindeki Sacre Coeur ormanında kaydedilen görüntüyü yayınladığı ortaya çıktı.

Videonun, deprem sırasında Amanos dağlarında kaydedildiği iddiası doğru değil

Ağaç uzmanı Mark Vanderwouw The Weather Network'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Doğru yorumlamak gerekirse, ağaçları sallayan kuvvetli rüzgar anahtar kelime. Fırtınalarda toprak suya doyar ve toprağın köklerle olan bağı gevşer. Rüzgar ağaçları devirmeye çalışıyor ve gücü köklere aktarılıyor, bu nedenle yer nefes alıyor gibi görünüyor."

Videonun, deprem sırasında Amanos dağlarında kaydedildiği iddiası doğru değil

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"Videonun, deprem sırasında Amanos dağlarında kaydedildiği iddiası doğru değil"
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"Görüntünün deprem sırasında Amanos Dağları'nda değil, Ekim 2018'de Kanada'nın Quebec şehrinde kaydedildiği tespit edildi. Olayın meteorolojik bir fenomenden kaynaklandığı kayıtlara geçti."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Amanos Dağı Kanada Deprem Hatay Güncel Haberler

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