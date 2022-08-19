Video: Çin'in Yıllık Yaz Balıkçılık Yasağı Sarı Deniz ve Doğu Çin Denizi'nin Bazı Kısımlarında Sona Erdi Güncel Haberler Çin'in yıllık yaz balıkçılık yasağı, Pazartesi öğlen Sarı Deniz'in ve Doğu Çin Denizi'nin bazı kısımlarında sona erdi. Çin'in yıllık yaz balıkçılık yasağı, Pazartesi öğlen Sarı Deniz'in ve Doğu Çin Denizi'nin bazı kısımlarında sona erdi. Balıkçılık yasağı yaklaşık üç ay sürdü. Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde ilk partide 2.376 balıkçı teknesi Doğu Çin Denizi'ne açıldı. Balıkçılık yasağı bu yıl Çin'in kuzey, doğu ve güneyindeki ana denizlerinde deniz balıkçılığını korumak için 1 Mayıs'ta başlamıştı. Balıkçılık yasağı Bohai Denizi, Sarı Deniz, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nin 12. derece kuzey enleminin kuzey kısmında kalan suları kapsıyor. Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yıllık balıkçılık yasağını ülkenin sürdürülebilir deniz balıkçılığının kalkınması ve deniz ekolojisinin geliştirilmesi yönündeki çabaları kapsamında 1999'dan beri uyguluyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhoushan'dan bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Balıkçılık Zhejiang Güncel Haberler

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