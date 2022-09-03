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Video: Bazı Fransız Şehirlerinin Merkezine Havayı Çok Kirleten Araçlar Giremeyecek

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Video: Bazı Fransız Şehirlerinin Merkezine Havayı Çok Kirleten Araçlar Giremeyecek

Fransa'nın Marsilya, Rouen ve Toulouse gibi bazı şehirlerinde Perşembe gününden itibaren düşük emisyon bölgeleri yürürlüğe girdi.

Fransa'nın Marsilya, Rouen ve Toulouse gibi bazı şehirlerinde Perşembe gününden itibaren düşük emisyon bölgeleri yürürlüğe girdi.

Bu adım, 3'ten büyük Crit'Air etiketine sahip hiçbir aracın artık bu şehirlerde kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Crit'Air etiketi, 1 (en az kirletici) ile 5 (en fazla kirletici) arasında değişen bir sayı ile her aracın kirlilik düzeyini ortaya koyuyor. Bu etiket zorunlu olarak arabanın ön camına yapıştırılıyor.

31 Aralık 2024'te, 150.000'den fazla nüfusu olan tüm Fransız şehirlerinde bu uygulama zorunlu hale gelecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Fransa'nın Grenoble şehrinden bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Marsilya Fransa Güncel Haberler

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