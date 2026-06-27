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Venezuela'daki Çinli Şirketler, Depremlerin Ardından Yardım Çalışmalarına Başladı

Venezuela'daki Çinli Şirketler, Depremlerin Ardından Yardım Çalışmalarına Başladı
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Venezuela'da yaşanan iki büyük depremin ardından Çin sermayeli şirketler, büyükelçilik koordinasyonuyla yardım çalışmalarına başladı. Çin hükümeti ve Kızılhaç da acil insani yardım sağlayacağını açıkladı. Depremlerde 7 Çin vatandaşı hayatını kaybetti.

KARAKAS, 27 Haziran (Xinhua) -- Venezuela'da faaliyet gösteren Çin sermayeli birçok şirket, ülkede yaşanan iki büyük depremin ardından yardım çalışmalarına başladı.

Çin'in Karakas Büyükelçiliği'nin cuma günü Xinhua'ya verdiği bilgilere göre afete hızlı şekilde müdahale eden şirketler, büyükelçiliğin yönlendirmesiyle yerel Çin toplulukları ve iş dernekleriyle koordinasyon halinde yardım faaliyetlerine katıldı.

Büyükelçilik, ağır iş makineleri ve tıbbi malzeme temini ile kurtarma ekiplerinin görevlendirilmesini içeren çalışmaların, şirketlerin afet müdahalesine somut katkı sağladığını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun cuma günkü basın toplantısında, Çin hükümeti ve Çin Kızılhaç Derneği'nin Venezuela'ya acil insani yardım sağlayacağını açıklamıştı.

Guo, gelişmeler doğrultusunda Çin'in Venezuela'ya daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Büyükelçilik, Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybeden Çin vatandaşlarının sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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