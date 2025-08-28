Vehbi Güleç'ten Akseki'ye Orman Fakültesi ve KYK Yurdu Bağışı

Antalya'nın Akseki ilçesinde hayırsever Vehbi Güleç, ilçede yapılacak orman fakültesi ve KYK yurdu için arsa bağışında bulundu.

Hayırseverin bağışı için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ve Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü öğretim görevlisi Recep Baltacı'nın katılımıyla protokol imzalandı.

Hayırsever Vehbi Güleç'in tapu devriyle Akseki'de 4 yıllık orman fakültesi ve KYK yurdu yapılacak. Fakültenin, bölgedeki doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapması, KYK yurdunun ise öğrencilerin barınma ihtiyacına çözüm sunması hedefleniyor.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkoğlu, Akseki'ye kazandırılacak orman fakültesinin, yalnızca bölge için değil, ülke için de stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

İlçe Belediye Başkanı Akca ise ilçenin gelişimi için en önemli yatırımlardan birinin eğitim olduğuna dikkati çekerek, fakülte ve yurdun Akseki'nin geleceğine ışık tutacağını anlattı.

AK Parti Akseki İlçe Başkanı Gündoğdu da eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, "Akseki'nin yükseköğretim alanında güçlenmesi, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Baltacı ise fakültenin bilimsel ve akademik çalışmalara ev sahipliği yapacağını bildirdi.