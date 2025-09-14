Haberler

Vatandaşlar EuroBasket 2025 Finali'ni Dev Ekranda İzledi

Bursa, Eskişehir, Yalova ve Bilecik'te vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalini dev ekranlarda coşkuyla izledi. Geniş alanlarda toplanan taraftarlar, milli forma ve Türk bayraklarıyla takımlarına destek verdi.

Bursa, Eskişehir, Yalova ve Bilecik'te vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izliyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Bursa'da Osmangazi Meydanı, Hüdavendigar Kent Parkı, Millet Bahçesi, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda kurulan dev ekran kuruldu.

Milli takım forması giyen vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı, Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda izliyor.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip ediyor.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş da vatandaşlarla beraber final maçını izliyor.

Bilecik

Final karşılaşması, Bilecik Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekranda gösterildi.

Milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla meydanda yerini alan vatandaşlar, maç öncesi İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar, Türkiye'nin Almanya ile oynadığı müsabakayı heyecanla takip ediyor.

Yalova

Yalova'da da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan finali izliyor.

Türk bayraklarıyla maçı izleyen taraftarlar, alkışlarla milli takıma destek de bulundu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
