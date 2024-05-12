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Varşova'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı

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Polonya'nın başkenti Varşova'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, alışveriş merkezinin yaklaşık yüzde 80'i yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, başkentin Bialoleka bölgesinde yer alan "Marywilska 44" isimli alışveriş merkezinin yaklaşık yüzde 80'inin yandığını belirtti.

Bir polis sözcüsü de PAP haber ajansına yaptığı açıklamada, herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediğini kaydederek, civarda yaşayanlara evde kalmaları ve dumandan etkilenmemek için pencerelerini kapatmaları uyarısında bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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