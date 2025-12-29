Varaka Kağıt, Ar-Ge ve kurumsal altyapı yatırımlarıyla dönüşümünü hızlandırdığını duyurdu

VARAKA Kağıt, Ar-Ge, sürdürülebilirlik ve kurumsal altyapı yatırımlarıyla dönüşümünü hızlandırdığını duyurdu. Şirket, yılın en önemli kazanımlarından birinin Varaka Ar-Ge Merkezi'nin resmi olarak kurulması olduğunu bildirdi.

Varaka Ar-Ge Merkezi bünyesinde, ulusal ve uluslararası ölçekte dış destekli projelerin yanı sıra çok sayıda iç finansmanlı proje hayata geçirildi. Devam eden projeler arasında iki adet TÜBİTAK 1505, iki adet Sanayide Yeşil Dönüşüm 1832, bir adet Eureka Star ve bir adet 1711 Yapay Zeka projesi yer alıyor. Bu projelerle birlikte; atıkların azaltılması ve değerlendirilmesi, enerji verimliliği, makinelerde yerlileşme, yeni ürün geliştirme ile karbon ve su ayak izinin düşürülmesine yönelik çalışmalar Ar-Ge odağında yürütülüyor.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İLE KURUMSAL ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Şirket yaptığı açıklamada, "2025 yılı, Varaka açısından yalnızca Ar-Ge yatırımlarıyla değil; yönetim sistemleri altyapısının güçlendirildiği bir yıl olarak da öne çıktı. Bu kapsamda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarını kapsayan Entegre Yönetim Sistemi kurularak süreçler daha bütüncül, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuldu. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO 27001 yönetim sistemleri sertifikaları 2025 yılı içerisinde TÜRKAK akreditasyonlu olarak güncellenirken; FSC belgesi de gerçekleştirilen denetimler sonucunda geçerliliğini korudu. İç denetim kapasitesinin artırılması amacıyla denetçi ekibi genişletildi; eğitim programlarıyla tüm denetçiler sertifikalı iç tetkikçi statüsüne ulaştı. Varaka, 2026 yılına girerken büyüme ve yatırım odağını; verimlilik artışı, sürdürülebilir üretim ve yeni ürün yatırımları üzerine konumlandırıyor. Bu kapsamda beyaz testliner başta olmak üzere yeni ürünlerin üretimi planlanırken; mürekkep giderme tesisinin devreye alınması ve üretime yönelik kritik yatırımlar da gündemde yer alıyor. Ayrıca kağıt bazlı konfeksiyon üretim tesislerine yönelik yatırım planlamaları da değerlendiriliyor" ifadelerine yer verdi.

KARADEMİR: AR-GE VE KALİTE, VARAKA'NIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN TEMEL UNSURLAR

Varaka İcra Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Arif Karademir, Ar-Ge Merkezi'nin şirketin dönüşümündeki rolüne dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde dahi Varaka olarak üretim kalitemizden ödün vermeden yolumuza devam ettik. 2025 yılı, Ar-Ge odağımızın somut çıktılara dönüştüğü ve yenilikçi yaklaşımımızın kurumsal bir yapı altında güçlendiği bir yıl oldu. Ar-Ge Merkezimizle birlikte; sürdürülebilirlik, verimlilik, yerlileşme ve yeni ürün geliştirme alanlarında çok daha sistematik ve güçlü bir yapı kurduk. Kaliteyi yalnızca bir gereklilik değil, kurumsal kültürümüzün temel bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla 2025 yılında ilk kez 'Kalite Yolculuğu' etkinliğimizi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte; sürdürülebilir, güvenilir ve sürekli gelişimi esas alan bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."