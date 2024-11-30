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Van Teknokent'te İnovatif Projeler Geliştiriliyor

Van Teknokent'te İnovatif Projeler Geliştiriliyor
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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent'te çalışmalar yürüten firma sahipleriyle bir araya gelerek, bölgedeki başarılı projeler hakkında bilgi aldı. Türkmenoğlu, Teknokent'in önemli bir başarı hikayesi yarattığını vurguladı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesindeki Teknokent'te çalışma yürüten firma sahipleriyle bir araya geldi.

Türkmenoğlu, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli ve Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, farklı alanlarda çalışma yürüten ekipleri ziyaret etti.

Kendilerine tahsis edilen alanda projelerini hayata geçiren girişimcilerle bir araya gelen Türkmenoğlu, Teknokent'in kurulduğu günden bu yana çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Teknokent'te 54 firmanın üretim yaptığını ifade eden Türkmenoğlu, "Bu firmalar Van'dan uluslar ve uluslararası alanlarda projeler üretiyor. Özellikle medikal alanlarda başarı hikayelerin yazıldığına şahit olduk. Firma sahipleriyle bir araya geldik, atölyeleri dolaştık ve yaptıkları işlerden etkilendik. Bizim için önemli olan insan yetiştirmektir. Burada okuyan gençlerimiz her alanda gelişime açıktır. Önümüzdeki süreçlerde de yapay zekaya dair projeler üretecekler." diye konuştu.

Önemli projelerin hayata geçirildiğine dikkati çeken Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Gezdiğimiz her bir işlevsel birimin kendilerine göre başarı hikayeleri var. Bu hikayeler birleştikçe kentin ne kadar zengin olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Bunun yanında üniversitemizin bilinirliğini artırıyoruz. Bazı şeyleri insanlar görmeden algılayamaz, bundan dolayı da kentte önemli projeler yapan firmalarımızı ziyaret etmemiz lazım. İş insanlarımız, sanayicilerimiz ve girişimcilerimiz mutlaka burayı görmelerini tavsiye ediyorum."

Teknokent'ten ayrılan Türkmenoğlu, ardından Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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