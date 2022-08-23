Van haber... Tuşba'da asfalt ve parke taşı çalışmaları sürüyor Güncel Haberler Van gündem haberi | Tuşba Belediyesi ekipleri, kışın olumsuz hava koşulları nedeniyle tahrip olan mahalle yollarının yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tuşba Belediyesi ekipleri, kışın olumsuz hava koşulları nedeniyle tahrip olan mahalle yollarının yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Parke taşı döşeme ve asfalt çalışmalarının yaz boyu devam edeceğini belirten Akman, şunları kaydetti: "Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışma yapıyoruz. Önceliğimiz trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterler, minibüs ve otobüs güzergahları oldu. Halkın konforlu yolculuk yapmasını önemsiyoruz. İlçenin değişimine ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarımız sürüyor. Asfalt ve kilit parke taşı çalışmaları sayesinde hemşerilerimiz güvenli ve sağlıklı şekilde evlerine gidiyor." Güncel Kaynak: AA / Emre Ilıkan Salih Akman Tuşba Güncel Haberler

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