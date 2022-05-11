Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü

İhlas Haber Ajansı - Hakan Okay - Güncel
 - Güncelleme:

Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde çıkan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı.

Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde çıkan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı.

Tatvan ilçesinde güneşli başlayan hava, akşam saatlerine doğru yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran ve kısa bir süre etkili olan sağanak yağış sonrasında Van Gölü'nün Tatvan sahilinde gökkuşağı oluştu. Van Gölü üzerinde kısa süreli oluşan gökkuşağı, adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Rengarenk gökkuşağını gören sahildeki vatandaşlar ise hemen cep telefonlarıyla o anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Dakikalarca devam eden gökkuşağı, görüntüsüyle adeta kendine hayran bıraktı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Güncel

Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title