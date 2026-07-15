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İnci kefalinde av sezonu başladı, balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle attı

İnci kefalinde av sezonu başladı, balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle attı
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Van Gölü'nde endemik inci kefalini korumak için uygulanan 3 aylık av yasağı sona erdi. Balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek ağlarını yeniden göle bıraktı.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik tür inci kefalini korumak amacıyla uygulanan 3 aylık av yasağı sona erdi. Teknelerini bakım ve onarım için karaya çeken balıkçılar, yasağın kalkmasıyla birlikte 'Vira bismillah' diyerek ağlarını yeniden Van Gölü'nün sularına bıraktı. 20 yıldır balıkçılık yaptığını belirten 3 çocuk babası İbrahim Arslan, ailesinin geçimini inci kefali avcılığıyla sağladığını söyledi.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin üreme dönemine denk gelen 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağının sona ermesiyle yeni av sezonu başladı. Üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini korumak amacıyla göl üzerinde, karada ve havadan jandarma, polis, sahil güvenlik, ilçe belediyeleri zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri uygulanan yasak süresince kaçak avcılığın önlenmesi için bölgede yoğun denetimler gerçekleştirildi. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali, üreme döneminde derelere göç ederek akıntının tersine yüzüyor ve önüne çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışıyor. Her yıl binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği bu doğal göç, bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Av yasağı süresince teknelerini karaya çıkaran balıkçılar, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak yeni sezon için hazırlık yaptı. Yasağın sona ermesiyle sabahın erken saatlerinde göle açılan balıkçılar, uzun bir aranın ardından ağlarını yeniden suyla buluşturdu. Bu senenin bereketli geçmesini temenni eden balıkçılar, 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp 'Vira Bismillah' dedi.

'UMARIM BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİRİRİZ'

20 yıldır balıkçılık yaptığını belirten 3 çocuk babası İbrahim Arslan, ailesinin geçimini inci kefali avcılığıyla sağladığını söyledi. Arslan, "Uzun yıllardır balıkçılık yapıyorum. Ailemi balıkçılık yaparak geçindiriyorum. Bugün av yasağı sona erdi. 3 aylık yasak sürecinde teknelerimizin bakımını yaptık. Yasağın bitmesiyle birlikte ağlarımızı Van Gölü'ne attık. Umarım bereketli bir sezon geçiririz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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