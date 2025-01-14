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Van Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Van Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylara yönelik fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy kullandı.

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mutlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", Hasan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" ile Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğraflarına oy veren Mutlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir", İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğraflarını seçti.

Mutlu, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" ve Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yüzsüz" adlı fotoğrafını tercih etti.

Oylamada birbirinden değerli fotoğrafların olduğunu belirten Mutlu, emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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