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Van'da Tarım ve Hayvancılığın Gelişimi İçin Devlet Desteği Ziyareti

Van'da Tarım ve Hayvancılığın Gelişimi İçin Devlet Desteği Ziyareti
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Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İpekyolu ilçesinde devlet destekleriyle kurulan hayvancılık işletmelerini ziyaret etti. Hayvancılık sektöründeki gelişmeler ve sağlanan destekler hakkında bilgi veren Görentaş, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın durumunu aktardı.

Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan ve personeli ile birlikte devletten alınan desteklerle hayvancılık yapan işletmeleri ziyaret etti

İpekyolu ilçesinde devlet desteğiyle 200 büyükbaş kapasiteli işletme kuran Süreyya Süer'i eden Görentaş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Destek alan ve yurt dışından getirilen hayvanlarla kurulan işletmeleri takip ettiklerini belirten Görentaş, şöyle konuştu:

"Bu anlamda besili işletmelerden sorumlu süt işletmemize geldik. Burası kadın yetiştiricimizin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle ahırını yaptığı 200 büyükbaş hay Van işletmesidir. Bu işletme ürettikleri ürünleri açtıkları yerde pazarlıyor. Çiftçiden halka direkt satış olan bir noktaya götürüyorlar. Bu anlamda işletmelerin son durumları hakkında incelemelerde bulunuyoruz."

Van'da küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı belirten Görentaş, kentte 3,5 milyon küçükbaş, 140 bin büyükbaş hayvanın bulunduğunu söyledi.

Görentaş, "Son dönemlerde getirilen 700'e yakın damızlık hayvanla süt işletmeleri kurduk. İlimize büyük bir kazanç sağlayan sütün, işletmelerde değerlendirilerek vatandaşa satışı açısından güzel çalışma. Bu konuda bakanlığımızın destekleri devam ediyor. Kasım ve aralık aylarında başvuru yapılabiliyor. TKDK dönem dönem çağrılara çıkıyor." dedi.

Kaynak: AA / Nazlı Timur - Güncel

İpekyolu Ekonomi Güncel Tarım van

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