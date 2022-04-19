VAN'DA TAMAMEN KURUYAN TUZ GÖLÜ, YENİDEN SU TUTMAYA BAŞLADI

VAN'ın Saray ilçesinde tamamen kuruyan Tuz Gölü, etkili olan kar yağışı ve son yağmurlarla birlikte yeniden su tuttu. Eski görünümüne kavuşan göl, yeniden göçmen kuşlara da ev sahipliği yapmaya başladı.

Türkiye'de 2021 yılında yaşanan kuraklık, Van Gölü havzasını da önemli ölçüde etkiledi. Geçen yıl havza yeterince yağış almayınca bölgedeki barajlar dip seviyelerini gördü, bazı gölet ve dereler gibi Saray ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Tuz Gölü de tamamen kurudu. Yağmur ve kar sularıyla beslenen, 371 hektarlık alana sahip göl, kış mevsimindeki yoğun kar yağışı ve son yağmurlarla birlikte yeniden su tuttu. Eski görünümüne kavuşan göl, yeniden göçmen kuşlara da ev sahipliği yapmaya başladı.

'BAHAR YAĞMURLARIYLA SU SEVİYESİ ARTACAK'

Tuz Gölü'ne 3 kilometre uzaklıktaki Kazlıgöl Mahallesi'nin muhtarlığını yapan Dündar Ummaz, bu yıl göl çevresinde yoğun bir şekilde angut kuşu gördüklerini söyledi. Göçmen kuşlar için önemli bir beslenme ve yumurtlama alanı olan gölün eski görünümüne kavuşmasını mutluluk verici olduğunu belirten Ummaz, "Gölümüz tamamen kuruyarak çorak bir araziye dönmüştü. Bu yıl kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve karların erimesiyle göl, eski haline döndü ve göçmen kuşlar gelmeye başladı. İnşallah bahar yağmurlarıyla birlikte gölümüzün su seviyesi daha da yükselecek" dedi.

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şabettin Ceylancı da, "Tuz gölünün tekrar eski görünümüne kavuşması sevindirici oldu. İnşallah bu aylarda biraz yağmur yağar, bu kuralık tamamen ortadan kalkar. Şu anda kuraklık görünmüyor. Fakat yağmur yağmasa, gelecek aylarda tekrar aynı tehlikeyle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

Görnütü dökümü

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-Gölen genel ve detaylar

-Dronla çekilen görüntü

-Geçen yıl dronla çekilen gölün kuru hali

-Detaylar

-Kazlıgöl Mahallesi'nin muhtarlığını yapan Dündar Ummaz ile röportaj

-Özalp Ziraat Odası Başkanı Şabettin Ceylancı ile röportaj

-Detaylar

Hakan SARI/SARAY (Van), (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel