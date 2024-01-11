Van'da Motosikletçiler, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Van'da motosiklet sürücüleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Farklı mesleklerden bir araya gelen motosikletçiler, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Motosikletçiler, "Spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Pistte arbede", "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bakış" fotoğraflarını seçti.

"Çevre-Yaşam"da Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğrafına oy veren motosikletçiler, "Haber"de ise Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" fotoğrafını oyladı.

Motosikletçilerden Hüseyin Süer, AA'nın her yıl düzenlediği çalışmanın takdire şayan olduğunu söyledi.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Süer, "MotoGP yarışında çekilen 'Pistte arbede' adlı fotoğrafı görünce mutlu olduk. Yarışı canlı izlemiştik. Yaşanan kazanın yer aldığı kareye oy verdik. Tüm fotoğraflar birbirinden güzel. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.