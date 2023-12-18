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Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 24 Şüpheli Yakalandı

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 2 bin 535 paket sigara, 405 cep telefonu, 100 cep telefonu aksesuarı, 367 elektronik sigara, 43 elektronik sigara likiti, 181 puro, 367 cinsel içerikli malzeme, 1000 makaron ve 6 pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11-17 Aralık'ta 14 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 bin 535 paket sigara, 405 cep telefonu, 100 cep telefonu aksesuarı, 367 elektronik sigara, 43 elektronik sigara likiti, 181 puro, 367 cinsel içerikli malzeme, 1000 makaron ve 6 pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Aralık Van Haberler

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