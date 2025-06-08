Van'da Kaçak Avlanan 19 Ton İnci Kefali Ele Geçirildi

Van'da Kaçak Avlanan 19 Ton İnci Kefali Ele Geçirildi
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kaçak olarak avlanan 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi. Denetimler sırasında 75 bin 213 kişi ve 72 bin 641 araç kontrol edilerek çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince geçen hafta yapılan denetimlerde kaçak avlanan 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 2-8 Haziran'da 2 bin 29 devriye faaliyeti icra edildi.

75 bin 213 kişi ve 72 bin 641 aracı kontrol eden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 78 kişiyi yakaladı, bunlardan 23'ü tutuklandı.

İlçenin Yalındüzü mevkisinde İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yürütülen çalışmada, dere kenarında çuvallarda 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Balıklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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