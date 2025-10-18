Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 6 Gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında 1460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Kontrollerde gümrük kaçağı 1460 paket sigara ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
