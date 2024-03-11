Van'da Gerçekleştirilen Asayiş Operasyonlarında 7 Şüpheli Tutuklandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 67 bin 157 kişinin sorgulaması yapıldı ve 64 bin 733 araç kontrol edildi.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 4-10 Mart'ta 67 bin 157 kişinin sorgulaması yapıldı, 64 bin 733 araç kontrol edildi.
Sorgulamalarda, farklı suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.