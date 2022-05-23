Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı - Haberler

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Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 51 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 51 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 35 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 60 yıl hapis cezası bulunan 18 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 7'si tutuklandı.

Operasyonlarda 5 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, fişek ile çalınan telefon ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Silah, Polis, Van, Güncel, Haberler

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