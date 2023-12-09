Üye Girişi
Haberler

Van'da antik kentte krokisini çizildiği kerpiç parçaları bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Van'ın Erciş ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında, antik kent kalıntısında şehrin krokisinin çizildiği kerpiç parçaları bulundu. Kazı çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 270 hektar alanı kapsayan ızgara planlı antik kent kalıntısında, şehrin krokisinin çizildiği kerpiç parçaları bulundu.

İlçenin Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluk ve 1,5 kilometre genişliğe sahip alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazı çalışmalarında yeni buluntular ortaya çıkarıldı.

Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazılarda, üzerlerine antik kentin krokisinin çizildiği kerpiç parçalarına rastlandı.

Daha önce Aramice yazılmış 5 kitabe, 4 metre 25 santimetre genişliğinde ve 6 metre uzunluğunda sur duvarları ve 10 metre çapında oval şekilli kale burcunun da ortaya çıkarıldığı antik kentteki kazılarda, krokilerin çizildiği kerpiç parçalarının bulunması akademisyenleri heyecanlandırdı.

"Devamının gelmesi bizim için önemli"

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, depremlere dayanıklı olması için kalenin sur duvarlarının harçla değil kırlangıç kuyruğu tekniğiyle birbirlerine kenetlenerek inşa edildiği söyledi.

Kazılarda daha önce de 10 metre çapında oval şekilli burçla karşılaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Burç kalıntılarının atık toprakları içinde iki kerpiç parçası ele geçti. Bunların üzerindeki desenler, antik kentin ızgara planının küçük bir şemasını oluşturması açısından bizi heyecanlandırdı. Devamının gelmesi bizim için önemli. Kerpiçler, üzerlerinde bir antik kent krokisinin çizildiğini göstermesi açısından önem arz ediyor. İlerleyen aşamalarda diğer parçaların da elimize geçeceğini tahmin ediyoruz. Antik kentin en güzel özelliği batısında sitadel dediğimiz yerleşim biriminin olması. Burada saray bölümü, tapınak ve antik kent kapılarının olduğu yerler de var. Bunları gelecek yıllarda açmayı düşünüyoruz. "

"Burayı turizm merkezi haline getireceğiz"

Kazı çalışmalarının yürütüldüğü bölgede inceleme yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, kazı çalışmalarına her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Kazılarda önemli bulgulara rastlandığını anımsatan Karaloğlu, "Izgara planlı kentin şemalarının çizilmiş olduğu kerpiç parçaları bulundu. Yeni kalıntılara daha ulaşılacağını ümit ediyoruz. Dünya tarihine, ülkemiz tarihine ve Erciş ilçemizin tarihine ışık tutacak, ilçemizi ekonomik, kültürel açıdan etkileyeceğine inandığımız kazılara her türlü desteği veriyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda burayı bir turizm merkezi haline getireceğiz. Bunun için de bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title