Haberler

Van'da 1 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Van'da 1 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde, piyasa değeri 1 milyon 71 bin lira olan gümrüksüz kaçak eşyalar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurup arama yaptığı araçta piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 71 bin lira olan gümrüksüz kaçak eşya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlık Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrollerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda araçta piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 71 bin TL olan çeşitli gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli H.Y., (61) hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt

Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt
Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.