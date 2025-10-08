Van'da 1 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurup arama yaptığı araçta piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 71 bin lira olan gümrüksüz kaçak eşya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlık Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrollerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda araçta piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 71 bin TL olan çeşitli gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli H.Y., (61) hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.