Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Karahan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı ve başarılı bulduğunu belirtti.
Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Karahan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgi'nin "Eksi'de operasyon" fotoğrafına oy veren Karahan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi Kedi", Spor kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğraflarını tercih etti.
"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son Sığınak" fotoğrafını oylayan Karahan, "Deprem: Umut" kategorisinde de Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci" adlı karesini seçti.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik eden Karahan, fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu belirtti.