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Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilere çevre farkındalık eğitimi verdi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilere çevre farkındalık eğitimi verdi

Van Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik çevre farkındalık eğitimleri devam ediyor.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik çevre farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerdeki öğrencilere yönelik uygulamalı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere sıfır atık hareketinin desteklenmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi konularda bilgiler verildi.

Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu mahallesine giden görevliler, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte sahada temizlik çalışması yapıp fidan dikimi gerçekleştirdi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Van, Güncel, Haberler

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