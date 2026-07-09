Kırklareli Valisi Turan, Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, TPAO'ya bağlı Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ni ziyaret ederek üretim faaliyetlerini inceledi ve enerjide yerli üretim vurgusu yaptı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Trakya Bölge Müdürlüğüne bağlı Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu.
Vali Turan, tesisleri gezerek yürütülen üretim faaliyetlerini inceledi.
Saha çalışmalarını takip eden Turan, TPAO Trakya Bölge Müdürü Mehmet Kürşad Özveren'den brifing aldı.
Vali Turan, Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda enerji alanında yerli ve milli üretim hamlelerinin sürdüğünü belirtti.
Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendirdiğini ifade eden Turan, güçlü Türkiye hedeflerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.
Turan, TPAO personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.