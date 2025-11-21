Vali Gül: Hedefimiz İstanbul genelinde 1 milyon sporcu öğrenci

Mehmet ALA / İSTANBUL ( DHA) Spor Şehri İstanbul projesi kapsamında, lisanslı sporcu öğrencilere ay yıldızlı forma dağıtım etkinliğinde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Şu an itibarıyla 1 milyon sporcu öğrenci hedefimizden, 820 bini yakalamış olduk. Bu sene 1 milyonu geçeceğiz. Okullara demirbaş olarak malzeme verdik ama istedik ki sizlere de forma hediye edelim. İşte bugün 8 ilçemizdeki 111 bin lisanslı öğrencimize vereceğimiz milli takım forması, 'Spor Şehri İstanbul' projemizin bir anısı olarak, bir hediyesi olarak sizlere takdim edeceğimiz formadır" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Spor Şehri İstanbul projesi kapsamında toplam 744 bin ay yıldızlı forma dağıtılacak. Anadolu yakasında 2, Avrupa yakasında 3'üncü kez gerçekleştirilecek programa, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 1'inci program Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Burada 400 lisanslı öğrenciye milli forma temalı- ay yıldızlı forma dağıtıldı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Gençlik ve spor İl Müdürü Muhittin Özbay da katıldı.

'HEDEF İSTANBUL'DA 1 MİLYON ÖĞRENCİYİ SPORCU YAPMAK'

Ataşehir'de başlangıcı yapılan etkinliğin 8 ilçede de dereceye giren (Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Şile) lisanslı sporcu öğrencilere milli forma temalı- ay yıldızlı forma dağıtılacak. 8 ilçede toplam 111 bin 759 sporcu öğrenci bulunuyor. İstanbul'da ise toplam 744 bin milli forma temalı- ay yıldızlı forma, lisanslı sporcu öğrencilere dağıtılacak. İstanbul genelinde yürütülen projede hedef, 1 milyon öğrenciyi lisanslı sporcu yapmak. Halihazırda 2 bin 695 okulda 827 bin 648 lisanslı sporcu yer alıyor. Proje kapsamında atletizmden yüzmeye 23 branşta yaklaşık 200 bin spor malzemesi dağıtıldı.

'OKUL SPOR KULÜBÜ SAYIMIZI 80'DEN SAYIMIZ 2 BİN 695'E ÇIKARDIK'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Herhangi bir ilçede, bir branşta ya da iki branşta sizlerin başarılı olduğu bir kulüp olur ve bütün ilçe bununla övünür derler. Bu kıymetli bir iş. Ama biz öğrencilerimizin tamamının, yani sizlerin tamamının spor yapmasını istiyoruz. Neden? Bir kere spor yapmak iyi bir şeyse, bunu sadece yüzde 1'lik, binde 1'lik için değil, herkes için iyi olduğunu düşündüğümüz için. Sizlerin spor yapmasını sağlamak için de birkaç tedbir aldık. En başta, her okulumuzda okul spor kulübü oluşturduk. 80 olan İstanbul genelindeki okul spor kulübü sayımız 2 bin 695'e geldi. Okul spor kulübünü kurmak önemli ama bunun altını doldurmamız gerekiyordu. Öncelikle beden eğitimi öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin talep ettiği bütün malzemeleri temin ettik. Eksik talep edildiyse, verdiklerimiz kullanıldıysa, deforme olduysa, her ay, her iki ayda bir alım süreçlerimiz devam ediyor. Hiçbir okulumuz 'malzeme eksikliğinden dolayı spor yapamıyoruz, etkinlik yapamıyoruz' diyemeyecek. Hamdolsun, yaklaşık 23 branşta, 200 binin üzerinde spor malzemesini okullarımıza gönderdik ve alım süreçlerimiz de devam ediyor. Yine İstanbul'da en önemli problemlerden birisi ulaşım. Az da olsa sporcularımızın ulaşım ihtiyacını temin etmek için 50 minibüs aldık. İlçelerimize gönderdik. Sizlerin müsabakalara giderken kullanabileceğiniz bir aracımız olmuş oldu" dedi.

'111 BİN LİSANSLI ÖĞRENCİMİZE MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE EDECEĞİZ'

Davut Gül, "İstanbul'umuzda çok güzel tesisler yapılıyor. Ama bize antrenman salonları lazım, okullarda kullanabileceğimiz spor tesisleri lazım. Burada da üç şey yapıyoruz: Bize ait olup başka kurumlar tarafından kullanılanları, sözleşmeleri bittikten sonra okullarımıza vermeye başladık. İkincisi, yeni tesisler yapıyoruz, yapacağız. Üçüncüsü de Gençlik Spor'a ait olan tesisleri de Milli Eğitim'le birlikte, Milli Eğitim'e ait olan tesisleri Gençlik Spor'la birlikte, kurumların işbirliği içerisinde kullanabilecekleri bir mekanizma oluşturduk. Şu an itibarıyla 1 milyon öğrenci hedefimizden, 1 milyon sporcu hedefimizden 820 bini yakalamış olduk. Bu sene 1 milyonu geçeceğiz. Okullara demirbaş olarak malzeme verdik ama istedik ki sizlere de forma hediye edelim. İşte bugün 8 ilçemizdeki 111 bin lisanslı öğrencimize vereceğimiz milli takım forması, 'Spor Şehri İstanbul' projemizin bir anısı olarak, bir hediyesi olarak sizlere takdim edeceğimiz formadır. İlk etapta hayal gibi görünen 1 milyon hedefimizi geçip bütün öğrencilerimizin spor yaptığı, obezite sorununun gündemden kalktığı, bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir enstrümanımız olan, ortalama yaşamın uzadığı bir dönemde, kaliteli olarak, sporun etkisiyle kaliteli olarak bir yaşamımızın olduğu bir ortam sağlamış olacağız" dedi.

'HER ÖĞRENCİNİN YETKİNLİĞİ, ÖZELLİĞİ FARKLIDIR'

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Biz istiyoruz ki hayat eğer bir tiyatro sahnesinden ibaretse, öğrencilerimiz bu oyunun seyircisi değil, bu oyunun aktif oyuncusu, aktif yönetmeni, aktif senaristi olmalıdır. Çünkü her öğrencinin yetkinliği, özelliği farklıdır. Rolünü ve hedefini belirleyip bu yolda ilerlemesi, gayret göstermesi son derece önemlidir. Dijital dönüşümden, dijital bağımlılıktan bir yoğun bir çağa şahitlik ediyoruz. ve çocuklarımızın özellikle zamanlarını verimli kullanması açısından sporla, sanatla onlara bunları önermek yerine, onlara uygun alanlar oluşturmak, imkanlar ve fırsatlar oluşturmak biz yöneticilerin en büyük görevidir. İşte bugün burada bunun bir nişanesi olarak, temsil olarak, bu top alanlarımız öğrencilerimize dağıtılacak. Bunun mesajı çok anlamlı ve çok değerliö diye konuştu.

'AVRUPA'NIN İLK 5 YÜZME HAVUZUNUN İÇERİSİNE GİRECEK BİR HAVUZ YAPIYORUZ'

İstanbul Gençlik ve spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Geleceğe yönelik spor kültürü oluşturmak istiyoruz. Bunun temelinde obeziteyle mücadele var. Fiziksel ve psikolojik olarak dirayetli bir nesil yetiştirme gayesi var. Bu bağlamda, özellikle son 25 yılda inanılmaz bir spor atılımı içerisindeyiz. Spor statları, spor salonları, Olimpik ve Paralimpik alanda en yüksek teknolojiyi barındıran tesisler yapıyoruz. Şu anda İstanbul Ataköy'de, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk beş yüzme havuzunun içerisine girecek bir havuz yapıyoruz. İki ay sonra Ümraniye'de, dünyanın ilk beşine girecek, dünyanın bakın, dünyanın ilk beşine girecek, Türkiye'nin en büyük, iki 50'lik bir atlama kuleli, Omega altyapılı, sporcu takip sistemli, akıntı havuzlu yüzme havuzunu hayata geçireceğiz. Bu şu demek: Her şey bu ülkenin geleceği olan siz gençler için. Çünkü sizler bizim biricik umut ışığımızsınız, hep de öyle kalacaksınız" dedi.