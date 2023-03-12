Vali Balcı'dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş kabul edilmesinin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın yüce milletin yokluk ve imkansızlıklar içinde gösterdiği fedakarlığın, azim ve kararlılığın, vatanseverliğin kelimelere dökülerek, bağımsızlık mücadelesinin nasıl kazanıldığının ilmek ilmek anlatıldığı muazzam bir eser olduğunu aktaran Balcı, Mehmet Akif Ersoy'un "Milli Marş, para ile yazılmaz" diyerek Türk milletinin zaferini, yüceliğini, bayrağın kutsallığını en güzel duygularla ifade ederek gönülleri fethettiğini kaydetti.

Mehmet Akif'in milletine adadığı bu şiiri kendisine ait görmediğini, şiirlerini topladığı Safahat'a dahil etmediğini, verilen ödülü askerlerin ihtiyaçlarının karşılanması için orduya bağışladığını anımsatan Balcı, şunları kaydetti:

"Kadim ve köklü medeniyetimizi, şan ve şeref dolu tarihimizi tanıyan, özümseyen, devletimizin bekasını ilelebet payidar kılacak, ata mirasına sahip çıkacak şuurda ve bilinçte nesiller yetiştirmek, kahraman ecdadımıza olan borcumuzun gereğidir. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 102. yıldönümünü kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."