Haberler

Vakfıkebir'de "Pazaryeri, Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi"nin temeli atıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Pazaryeri, Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirterek, söz verdikleri projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde uygulanacak Pazaryeri, Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, törende yaptığı konuşmada, seçim döneminde Vakfıkebir'e verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini söyledi.

Temeli atılan projenin bu sözlerin en somut örneklerinden olduğunu belirten Genç, "Projemiz 500 günde tamamlanacaktı ancak yüklenici firmamız ile 461 günde bitirilmesi konusunda anlaştık. 'Bu güzel ilçeye ne yapsak azdır ama ne yapsak yakışır' demiştik. İnşallah bu eserler Vakfıkebir'e çok yakışacak." dedi.

Genç, ilçede devam eden yol çalışmalarına da değinerek, Karadağ-Vakfıkebir bağlantı yollarının bu yıl içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü, Vakfıkebir'e modern bir otogar kazandırılması için de ihale sürecinin planlandığını aktaran Genç, Büyükliman bölgesine Engelsiz Yaşam Merkezi talep edildiğini, bunun da önemsenmesi gereken haklı bir istek olduğunu kaydetti.

İlçe Belediye Başkanı Fuat Koçal da temeli atılan projenin ilçenin otopark ve pazar yeri ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.

Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
Emekli olmak isteyenler dikkat! Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor

Emekli olmak isteyenler dikkat! Cep yakacak zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
title