Vakfıkebir'de "Pazaryeri, Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi"nin temeli atıldı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde uygulanacak Pazaryeri, Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, törende yaptığı konuşmada, seçim döneminde Vakfıkebir'e verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini söyledi.

Temeli atılan projenin bu sözlerin en somut örneklerinden olduğunu belirten Genç, "Projemiz 500 günde tamamlanacaktı ancak yüklenici firmamız ile 461 günde bitirilmesi konusunda anlaştık. 'Bu güzel ilçeye ne yapsak azdır ama ne yapsak yakışır' demiştik. İnşallah bu eserler Vakfıkebir'e çok yakışacak." dedi.

Genç, ilçede devam eden yol çalışmalarına da değinerek, Karadağ-Vakfıkebir bağlantı yollarının bu yıl içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü, Vakfıkebir'e modern bir otogar kazandırılması için de ihale sürecinin planlandığını aktaran Genç, Büyükliman bölgesine Engelsiz Yaşam Merkezi talep edildiğini, bunun da önemsenmesi gereken haklı bir istek olduğunu kaydetti.

İlçe Belediye Başkanı Fuat Koçal da temeli atılan projenin ilçenin otopark ve pazar yeri ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.

Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.