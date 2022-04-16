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Vagadugu Büyükelçisi Arı, Türk vatandaşları ve Müslüman topluma iftar verdi

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Vagadugu Büyükelçisi Arı, Türk vatandaşları ve Müslüman topluma iftar verdi

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso'da mukim Türk vatandaşları, iş insanları, Türk sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu temsilcilerine iftar daveti verdi.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso'da mukim Türk vatandaşları, iş insanları, Türk sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu temsilcilerine iftar daveti verdi.

İftara, ramazan ayı vesilesiyle Burkina Faso'da insani yardım faaliyetlerinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı heyeti, Burkina Faso ordusundaki Müslümanların temsilcisi Albay Boukary Compaore ve Burkina Faso İslam Çalışma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CERFI) Başkanı El Hadj Hamidou Yameogo'nun da aralarında bulunduğu 50 kişi katıldı.

Büyükelçi Arı, ramazan ayının hoşgörü ve paylaşma değerlerinin tezahür ettiği bir dönem olduğunu belirterek iftar vesilesiyle hem Türk vatandaşlarını hem de Burkina Fasolu yetkilileri Büyükelçilik konutunda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Programda Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu adına bir konuşma yapan Albay Compaore, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyası için gösterdiği hassasiyet ve çabaları takdirle izlediklerini kaydetti.

Albay Compaore ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Burkina Faso'ya gösterdiği destek ve yakınlık için de şükranlarını sunduklarını söyledi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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