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Uzungöl'de Cristiano Ronaldo'nun Bal Mumu Heykeli İlgiyi Çekiyor

Uzungöl'de Cristiano Ronaldo'nun Bal Mumu Heykeli İlgiyi Çekiyor
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Trabzon'un Uzungöl turizm merkezinde, işletmeci Mehmet İnan, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bal mumu heykelini yaptırarak ziyaretçilerin ilgisini çekti. Heykel, göl manzaralı koltuğa oturtulup yöresel kuymakla beraber sunuluyor.

TRABZON'da turizm merkezi Uzungöl'de turizmci Mehmet İnan, işletmesine dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bal mumu heykelini yaptırdı. Göl manzaralı koltuğa oturtulup, kaşıkla yöresel lezzet kuymağı uzatan Ronaldo'nun heykeli, müşteri ve ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Ronaldo'yu Uzungöl'e davet eden İnan, "Cristiano Ronaldo'nu da bu noktada en iyi isim; sosyal medyada çok takipçisi var. Daha kolay etkileşim olacağını düşündüğümüzden dolayı böyle bir fikir oluşturduk" dedi.

Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de otel ve turizm işletmecisi olan Mehmet İnan, özellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçi ve müşterilerinin dikkatini çekip, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bölgenin etkileşimi artırmak için dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bal mumu heykelini yaptırdı. Bölgeye gelen tatilci ve ziyaretçiler, Uzungöl manzaralı koltuğa oturtulup, kaşıkla yöresel lezzet kuymağı uzatan Ronaldo'nun bal mumu heykelini ilk görüşte gerçek zannediyor. Müşteriler, yakından bakınca farkına vardıkları heykelle anı fotoğrafı çektiriyor.

'HERKESİN TANIDIĞI BİR İSİM OLSUN İSTEDİK'

Ronaldo heykelinin mekanlarıyla özdeşleştiğini belirten Mehmet İnan, "Uzungöl'ü tepeden gören yeni bir mekan açtık. Bu yeni mekanın bu farklı bir şeyle özdeşleşmesini düşündük. Tabii Uzungöl'e dünyadan her yerinden insanlar geliyor. Herkesin tanıdığı bir isim olsun istedik. Cristiano Ronaldo'nu da bu noktada en iyi isim; sosyal medyada çok takipçisi var. Daha kolay etkileşim olacağını düşündüğümüzden dolayı böyle bir fikir oluşturduk. Uzungöl, aynı zamanda kuymakla beraber özdeşleşmiş bir yer. O yüzden ona bir kuymak yedirmek istedik. 'Hem yöresel hem uluslararası bir şey olsun hem de kuymağımızın tanıtımı olsun' diye düşündük" dedi.

'ENTERASAN TEPKİLER ALIYORUZ'

İşletmeye gelen müşterilerin ilk başta heykeli gerçek sandıklarını belirterek, bir müşterisi ile arasında yaşadığı esprili diyalogu anlatan İnan, "Gelen misafirlerin tabii enteresan tepkileri alıyoruz. 'Burası Ronaldo'nun yeri mi?' 'Ronaldo burada kahvaltı yaptı mı' diye enteresan tepkileri de alıyoruz. Komik olaylar da yaşıyoruz bazen. İnsanlar, ilk gördüklerinde bunun bir heykel olduğunu anlamıyorlar. Bir sefer misafirlerimizden biri, bizden kuymak istedi. O gün de yoğunluktan kuymaklık peynirimiz bitmişti. Kuymak yapamayacağımızı söyleyince bize Ronaldo'nun heykelini göstererek 'Ama o adam yiyor, bize niye vermiyorsunuz?' diyerek tepki göstermişti. Bunun üzerine hep birlikte çok gülmüştük" diye konuştu.

Sadece Ronoldo'nun bal mumu heykeli ile fotoğraf çekilmek için mekana gelenlerinde olduğunu ifade eden İnan, "Şimdi mekana ilk girdikleri zaman gerçek mi heykel mi ne olduğunu anlamıyorlar. Fakat yanaştıkları zaman direkt Ronaldo'ya benzetiyorlar. Benzettiklerinden dolayı hemen fotoğraf çekiyorlar. Neredeyse mekana girenlerin yüzde 80'i onunla beraber fotoğraf çekiyor. Sırf fotoğraf çekilmek için de gelip, geri dönen misafirlerimiz de oluyor. Bunun maliyeti yaklaşık 400 bin lira civarı. Bu vesileyle Ronaldo'yu Uzungöl'e davet ediyoruz. Bir gün Türkiye'ye yolu düşerse, inşallah buraya gelir. Kendi heykelleriyle beraber ona burada bir kuymak ısmarlamak isteriz" dedi.

'RONALDO'YA BAYA BENZİYOR'

Müşteri Yusuf Aktürk ise heykelin ilk başta gerçek olduğunu zannettiğini söyleyerek, "Zaten önceden Ronaldo'nun hayranıydım. İzliyorduk, takip ediyorduk falan. Buraya geldim, ilk başta gerçek zannettim kapıdan içeri girdiğim zaman. Baktım burada biri oturuyor. İlk geldik, yanaştık falan, elinde kuymak var; gerçek zannettim. Sonra işte geldik buraya, fotoğraf çekildik falan. Güzel olmuş, güzel bir dekoratif. Renk katmış buraya bayağı. İlk gördüğümde şaşırdım. Ronaldo'ya bayağı benziyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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