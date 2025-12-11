Haberler

Manisa'da üzüm üreticilerinin paralarını gasbeden firari hükümlü yakalandı

Manisa'da üzüm üreticilerinin paralarını gasbeden firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Manisa'da üzüm bağlarındaki üreticilere bıçakla tehdit ederek para ve eşyalarını gasbeden firari hükümlü M.Y.D. yakalandı ve tutuklandı. Gasp olaylarının ardından yürütülen inceleme ve kamera analizleri sonucunda, M.Y.D.'nin kimliği tespit edildi.

MANİSA'nın Alaşehir ile Sarıgöl ilçelerinde üzüm bağlarındaki üreticileri bıçakla tehdit ederek para ve eşyalarını gasbettiği belirlenen firari hükümlü M.Y.D (35), yakalanıp tutuklandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Tepeköy, Caberfkılı, Belenyaka, Üzümlü, Killik ve Sobran ile Sarıgöl'ün Ahmetağa mahallerindeki üzüm üreticilerinden son 5 gündür gelen gasp şikayetleri sonrası harekete geçti. Gasp olaylarının yaşandığı yerlerdeki toplam 120 değişik kamera incelemeye alındı. 12 saat boyunca izlenip, analiz yapılan görüntülerden şüphelinin, 'Gasp' suçundan 26,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.D. olduğu tespit edildi. M.Y.D.'nin üzüm bağlarındaki üreticilerin yanlarına arkadan yaklaşıp, boğazlarına bıçak dayayarak para ve değerli eşyalarını gasbettiği belirlendi. M.Y.D., dün düzenlenen operasyonla saklandığı Çakırcaali Mahallesi'nde yakalandı. Hakkında 'Gasp' suçundan 3 şikayet bulunan M.Y.D., işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
