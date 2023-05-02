Uzmanlar: Sızdırılan Belgeler ABD'nin Hegemonyacı Zihniyetini Gösteriyor

Yakın zamanda sızdırılan çok gizli Pentagon belgeleri, ABD'nin müttefikleri ve düşmanları üzerinde yürüttüğü kapsamlı casusluk faaliyetlerini gün yüzüne çıkartmış oldu.

Yakın zamanda sızdırılan çok gizli Pentagon belgeleri, ABD'nin müttefikleri ve düşmanları üzerinde yürüttüğü kapsamlı casusluk faaliyetlerini gün yüzüne çıkartmış oldu.

Konuyu değerlendiren uzmanlar, ABD'nin, hegemonyacı düşünce yapısını ortaya çıkaran casusluk faaliyetlerine büyük yatırım yaptığı görüşünde.

SES 1 (Türkçe): İSMAİL HAKKI PEKİN, Türk güvenlik uzmanı ve emekli korgeneral:

"İşi elektronik istihbaratı dinlemek olan bir istihbarat birimi var. Bu büyük bir birim. 80 ila 100 bin kişinin çalıştığı değerlendiriliyor bu birimde. Bu, Ulusal Güvenlik Ajansı diye bir birim biliyorsunuz. Bu birimin işi dinlemek. Hem stratejik dinlemeler yapıyor hem de diğer dinlemeleri yapıyor.

Beni, seni ve kritik bölgelerde çok sayıda insanı dinliyorlar. ve ne yazık ki, bu konularda rapor sunuyorlar."

SES 2 (İngilizce): TUGHRAL YAMİN, İslamabad'daki Politika Araştırmaları Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi:

"ABD hem düşmanları hem de müttefikleri hakkındaki bilgileri güncel tutmak için yoğun şekilde casuslukla uğraşıyor. Ben olaya böyle bakıyorum.

Amerikalılar dostlarını, hasımlarını ve düşmanlarını, herkesi gözetlemeye çalışıyor. ve bu çok uzun zamandır böyle. Bu, ABD'nin hegemonyacı yanını gösteriyor. ABD büyük bir hegemonyacı.

Büyük ve güçlü uluslar ne yaparlarsa yapsınlar yanlarına kalıyor. Bu alanda herhangi bir standart yok, hesap verebilirlik yok."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul ve İslamabad'dan bildiriyor

(XHTV)