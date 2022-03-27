Manavgat'ta uyuşturucu kullanan sürücüye ceza kesildi

Manavgat ilçesinde uyuşturucu kullanan sürücüye 9 bin 410 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında durdurulan araç içerisinde M.C, A.Z. ve T.K'nin şüpheli hareketler sergilemeleri ve araç içerisinde uyuşturucu madde içme aparatı görülmesi üzerine aram yaptı.

Aramada T.K'nin çantasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Ayrıca T. K'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret", "uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve "tehdit" suçlarından arandığı tespit edildi.

Araç sürücüsü M.C'ye, "uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan" 9 bin 410 lira idari ceza kesildi.

Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen T.K. ise ifadesinin alınmasına ardından serbest bırakıldı.