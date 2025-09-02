'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' ihalesinin ikinci etabında 24 plaka satıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ikinci etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 24'ünün satışını gerçekleştirdi. İhaleye başkanlık eden İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, "2 bin 500 taksiden şu ana kadar yaklaşık 30 plakamızı sattık. Bu plakalar birinci ihalede biraz azdı. Taksici esnafının ihaleye girme ile ilgili tereddütleri vardı çünkü biliyorsunuz, mevzuata göre ihalenin birçok evrağı var. Ama ikincisinde katılım oldukça yüksekti ve mutluyuz, taksici esnafı da mutlu" dedi.

İstanbul'da ulaşımın önemli parçası olan taksilerle ilgili hayata geçirilen 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' kapsamında ikinci kez ihale düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2 bin 500 yeni taksinin ikinci etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 24'ünün satışını gerçekleştirdi. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ihaleye için 30 kişi başvururken 27'si kapalı usul teklif verdi. İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir'in başkanlığında yapılan ihalede evrak kontrolünün ardından 27 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma yapıldı. İhalede 24 plaka, 4 milyon 700 bin ile 5 milyon 60 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olan yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğer taksilerden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

'KATILIM OLDUKÇA YÜKSEKTİ MUTLUYUZ, TAKSİCİ ESNAFI DA MUTLU'

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ihalenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demir, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, UKOME kararıyla satışa sunulmasına izin verilen 2 bin 500 adet uygulama tabanlı taksinin ikinci ihalesini yaptık. 2 bin 500 taksiden şu ana kadar yaklaşık 30 plakamızı sattık. Bu plakalar birinci ihalede biraz azdı. Taksici esnafının ihaleye girme ile ilgili tereddütleri vardı çünkü biliyorsunuz, mevzuata göre ihalenin birçok evrağı var. Ama ikincisinde katılım oldukça yüksekti ve mutluyuz, taksici esnafı da mutlu" diye konuştu.

'EN YÜKSEK 5 MİLYON 60 BİN + KDV OLARAK GERÇEKLEŞTİ'

Muhammen ve satış bedelleriyle ilgili de bilgiler veren Demir, "Birinci ihalede 4 milyon 250 bin artı KDV bir muhammen bedelimiz vardı. Bu ihalede muhammen bedelimiz 4 milyon 500 bin artı KDV. En düşük taksi plakası satışımız 4 milyon 700 bin artı KDV olarak gerçekleşti, en yüksek ise 5 milyon 60 bin + KDV olarak gerçekleşti. İhaleye katılanlarla sohbet ettiğimizde, ilk ihalede bu plakaları alanların çok memnuniyet duyduğunu, işlerinin gayet iyi olduğunu ve uygulama tabanlı taksiden dolayı da bunu önerdiklerini gördük. Biz de mutlu olduk. Dolayısıyla bu ihaleleri yaptıkça daha sık yapacağız, belki başka değişik yöntemlerle yapacağız ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ihaleleri yaptıkça taksici esnafının, şoför esnafının da ihalelere ilgisi artıyor. Biz de bundan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ DAHA KONFORLU BİR TAKSİCİLİK'

Uygulama tabanlı taksiyle daha konforlu bir deneyim sunmayı amaçladıklarından da bahseden Demir, "Amacımız, uygulama tabanlı taksiyle hem İstanbulluları trafik sıkışıklığından kurtarmak, hem taksici esnafını daha çağdaş, daha güvenilir ve daha konforlu bir taksicilik yapmaya davet etmek, hem de yıllardır İstanbul'da kanayan bir yara olan 'yoldan yolcu almama, fiyat konusunda anlaşamama, yolcu seçme' gibi şikayetlerin önüne geçmek. Biz kendi adımıza bir adım attığımız için mutluyuz. Umarız bundan sonra da diğer plakaları da sattıkça hem taksici esnafımız mutlu olur hem de İstanbullular daha konforlu, daha güvenilir bir yolculuk yapma fırsatına sahip olur" dedi.

'2 BİN 500 ADET TAKSİYİ İSTANBUL'A KAZANDIRACAĞIZ'

İhalelere olan talepte zamanla artış beklediklerini söyleyen Demir, "Şimdi ilk defa yeni nesil bir taksiciliğe geçiyoruz. Durak yok, yoldan yolcu alma yok. Bu, taksici esnafının bildiği bir şey değil, alışık olduğu bir şey değil. İlk defa bu yönteme geçtiğimiz için taksici esnafı, "Ben burada bir durayım, bir gözleyeyim" diye bakıyor. Ama diğer arkadaşların bu plakaları alıp işletmekten memnuniyet duyduklarını gören ihaleye katılıyor. Dolayısıyla da biz onu az çok diye değerlendirmiyoruz. Zaten bizim stratejik planımızın içerisinde hepsini hemen satmayacağımızı da biliyoruz. Peyderpey başvurular artıyor. Dolayısıyla biz ihale planımızı yapıp duyuracağız ve 2 bin 500 adet taksiyi İstanbul'a kazandıracağız" diye konuştu.

Demir ayrıca ilk ihalede plaka sahibi olan 5 aracın trafikte olduğu bilgisini verdi.

KULLANIM HAKKI 29 YIL OLACAK

Yeni plakaların hizmete girmesiyle birlikte, İstanbul'daki taksi hizmetlerinde daha fazla seçenek sunulması hedefleniyor. Önceki dönemlerde verilen taksi plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken bu yeni taksilerin kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak. Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.