Uslu, Kaş İlçesine Yatırımları Tanıttı

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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde yapılan yatırımları ve projeleri vatandaşlarla paylaştı. Yol çalışmalarının yanı sıra Kıbrıs Barajı'nın da bölgedeki tarımı destekleyeceği belirtiliyor.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesine yapılan yatırımları vatandaşla paylaştı.

Uslu, Kaş'ta parti üyeleri ve vatandaşla bir araya geldi.

Turizmcilerin, esnafın, çiftçinin taleplerini dinleyen Uslu, bölgede yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kasaba Mahallesi'ni Finike Çatallar'a bağlayan kara yolunun genişletilmesine yönelik çalışmaların hızlandırıldığını belirten Uslu, Çavdır ile Seydikemer arasındaki yol çalışmasının, Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallelerinden geçecek yaklaşık 10 kilometrelik bölünmüş yol yapımının da bölge açısından önemli olduğunu vurguladı.

Uslu, 35 bin dönüm tarım arazisini sulayacak Kıbrıs Barajı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Uslu'ya ziyaretinde AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin ile Kaş eski Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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