Üsküp'te Kent Araştırmaları Kongresi Başladı

Üsküp'te Kent Araştırmaları Kongresi Başladı
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 'Kentsel Gelişim, Sorunlar ve Çözümler' temasıyla düzenlenen Kent Araştırmaları Kongresi başladı. 120'yi aşkın konuşmacı ve 35 oturumun yer alacağı etkinlikte, şehirlerin sürdürülebilirliği ve günümüz sorunları ele alınıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Kent Araştırmaları Kongresi" düzenleniyor.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Kent Araştırmaları Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle düzenlenen "Kentsel Gelişim, Sorunlar ve Çözümler" temalı kongre IBU Kampüsü'nde başladı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kongrenin açılışındaki konuşmasında, şehirlerin insanı yaşatan mekanlara sahip olması gerektiğini belirtti.

Göksu, "Ben şehri hep şöyle tarif ediyorum: Şehir insanın taleplerinin karşılandığı mekandır, şehir insanın insan olarak fıtratının kendisinden arzu ettiği taleplerini engelsiz, amasız, fakatsız karşılandığı mekanlardır. Şehir insanın arzu ve isteklerini bir tık daha öteye görebilecekleri hayallerini gerçekleştirdiği mekanlardır. Bunun içindir ki insanı yaşatan şehri inşa etmek istiyorsanız, insanın hayallerini inşa eden şehri kurmak zorundasınız." diye konuştu.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da iyi bir şehir, kentsel gelişim fikrine üniversite bünyesindeki Sanat ve Dizayn Fakültesi aracılığıyla katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu ise 3 gün sürecek kongrede 35 oturumda 120'yi aşkın konuşmacının tartışmalara katılacağını kaydetti.

Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Osmanoğlu, "Kentler bir yandan büyük bir dönüşümün teknolojik ilerlemenin ve ekonomik büyümenin merkezleri. Diğer yandan da artan eşitsizliklerin, kentsel adaletsizliklerin ve ekolojik kırılganların en keskin şekilde yaşandığı alanlardır." dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Çelik de kentsel gelişim alanındaki çalışmalarının 2009'da başladığını ifade etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yahya Aydın ise "Günümüzde şehirlerin iklim değişikliği, iklim uyumu, göç ve barınma sorunları gibi derin zorlukları, sorunları var." ifadesini kullandı.

24 Ekim'de sona erecek "Kent Araştırmaları Kongresi"nde; "Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kentler", "Afet Yönetimi", "Kent Kimliği ve Kültürel Miras", "Kentlerin Geleceği: Dijital Dönüşüm ve Yönetişim", "Konut ve Barınma", "Kentsel Ayrışma ve Eşitsizlikler", "Kentsel Mekan, Çevre ve İklim Adaleti" gibi konular işlenecek.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
