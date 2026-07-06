Üsküdar Belediye Meclisinde ilçede yaşanan su baskınları tartışıldı

Üsküdar Belediye Meclisinde, ilçede etkili olan sağanağın ardından yaşanan su baskınları konuşuldu.

Üsküdar Belediye Meclisi temmuz ayı birinci toplantısı, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Dedetaş, gündem öncesi kentte etkili olan ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı ile ilçedeki işyeri ve konutlarda su baskınlarına yol açan sağanakla ilgili açıklamalarda bulundu.

Su baskınlarından etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Dedetaş, özellikle bodrum katlarda oturan vatandaşların evlerinde yaşanan su baskınlarını yerinde incelediklerini belirtti.

Dedetaş, incelemelerde su baskınlarının dışarıdan değil, kanalizasyon sisteminden kaynaklandığını gördüklerini dile getirerek, yapılaşma yoğunluğunun artmasının mevcut altyapıyı zorladığını, yerinde dönüşümlerde daire sayısının artırılmasının da altyapı üzerinde ilave yük oluşturduğunu söyledi.

Sahaflar Çarşısı'ndaki su baskınına ilişkin teknik incelemelere de değinen Dedetaş, ekrana çarşıya yapılmış mazgalların görüntüsünü yansıtarak, şunları aktardı:

"Burada merdiven dibine de mazgallar yerleştirilmiş. Şimdi oradan kötü koku ve fare gibi canlılar çıkmasın diye oranın yönetimi de İSKİ'ye, bize herhalde haber vermediler. İSKİ'den doğruladım aslında. Şifahen, belki konuştular ama bir yazılı izin de alınmamış ne yazık ki. Günün sonunda oraya bir çekvalf sistemi kurulmuş. Altyapıya ilaveler yapılması ciddi anlamda sıkıntılara yol açıyor."

Dedetaş, İSKİ'nin bölgede altyapı çalışması yürüteceğini belirterek, çekvalfin uygun noktaya alınması ve zemin eğiminin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışma yapılacağını ifade etti.

Yaşanan olayın ardından benzer durumlara karşı yeni tedbirler alacaklarını kaydeden Dedetaş, olası tıkanıklıklarda kullanılmak üzere bölgeye el pompası yerleştireceklerini, ayrıca mazgal temizliği konusunda ilgili kurumlarla işbirliğini artıracaklarını söyledi.

Esnaf ve vatandaşlara çağrıda bulunan Dedetaş, "Tüm esnaf ve komşularımıza tesisatla ilgili bir değişiklik, güncelleme yapacakları zaman mutlaka kurumlardan görüş almalarının gerekli olduğunu hatırlatırım." ifadelerini kullandı.

Dedetaş, yağış sırasında bazı iş yerlerinin mazgalları halılarla kapattığını gördüklerini belirterek, bunun su tahliyesini engellediğini ve tıkanmaya yol açtığını söyledi.

Belediyenin görevini yerine getireceğini ancak vatandaşların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Dedetaş, "Belediye işini yapacak ama bizlerin de vatandaş, komşu ya da iş sahibi esnaf olarak da bazı tedbirleri alıyor olmamız gerekiyor." dedi.

Dedetaş, sağanak sonrası 533 başvuru aldıklarını aktararak, tüm başvurulara dönüş yapıldığını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ve ev temizliği desteği sağlandığını dile getirdi.

"İnşallah bir daha böyle hadiseler yaşamayız diye umuyoruz"

Dedetaş'ın ardından söz alan AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Vefa Yunus Taylan, Üsküdarlılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Mazgallara yapılan fiili müdahale ve halı ile kapatmaların olmaması gerektiğini vurgulayan Taylan, uyarıları esnaf ve vatandaşların dikkate alması gerektiğini dile getirdi.

Taylan, şunları söyledi:

"Ancak şöyle ki belediyemizin ilgili personelleri asli işlerini zamanında eksiksiz icra etmiş olsaydı, rutin denetimlerde bunları da tespit etmiş olurdu ve bu müdahaleleri sonlandırmak için de gerekli adımları atardı. Aslında bu da bir ikrar niteliğinde beyanat oldu. Yine de esnafımızın yanında duran sayın başkanımıza, esnafımızın tüm zararlarını karşılayacağını ifade eden sayın Valimize, kaymakamlığımıza ve ilgili tüm personellerimize şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bir daha böyle hadiseler yaşamayız diye umuyoruz."

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan gündem maddeleri ilgili komisyonlara sevk edildi.