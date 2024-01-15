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Üsküdar'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Üsküdar'da meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

ÜSKÜDAR'da, D-100 Karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Ünalan mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DC 4143 plakalı otomobil ile 34 GRP 145 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobillerden biri takla atarak metrelerce sürüklendi. Kaza yapan otomobillerde bulunan Hakan Y., Ceren C., Bilal Y. ile Ali S. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan otomobillerden yola dökülen akaryakıt ise belediyenin yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Otomobil Güncel Haberler

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