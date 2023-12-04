Üsküdar Belediyesi Gazze'ye Yardım Kermesine Yoğun İlgi

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gönül Köprüsü' kermesi, Gazze'ye yardım malzemeleri temin etmek amacıyla düzenleniyor. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da etkinliğe yoğun destek veriyor.

Üsküdar Belediyesinin Gazze'ye destek için düzenlediği "Gönül Köprüsü" kermesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gazze'ye gönderilecek yardım malzemelerinin temini için Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kermeste el emeği ürünler, yiyecekler ve hediyelik eşya yer alırken, etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.

Kermese destek veren derneklerden Sadakataşı Derneği İcra Kurulu Üyesi Nurdal Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak Gazze'ye, mazlum coğrafyaya yardım ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların 4. güne giren kermese yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Güngör, "Standımızda gönüllülerimizin yaptığı ev yapımı ürünler, temiz, taze ve özenle paketlenip hazırlanıyor. Kışlık konserveler var. Filistin'e ait güzel hediyelik atkılarımız ve tekstil ürünlerimiz mevcut. Herkesi bekliyoruz. " diye konuştu.

Güngör, burada Gazzelilerin sesini dünyaya duyurmaya çalışmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Orada yaşananları görmemiz, hissetmemiz anlamamız lazım." dedi.

"Herkes insanlık adına bağışta bulunsun"

Türk Kızılay Üsküdar Şubesi Gönüllüsü Betül Palamut, kermesin 10 Aralık'a kadar süreceğini anlattı.

Kermese herkesi beklediklerini ifade eden Palamut, "Çocuk ürünleri, battaniye, ayakkabı ve çantalarımız var. Satışlarımız da güzel gidiyor. Herkes insanlık adına bağışta ve yardımda bulunsun. Vicdanlı olan herkesi kermese bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Tuzla temsilcisi Hasan Ceylan, bugün Gazze için tamamen ev yapımı yiyecekler ve tekstil ürünlerini satışa çıkardıklarını kaydetti.

İHH Kadıköy Kadın Temsilcisi Hadiye Doğruer ise kermeste Gazze yararına yiyecekten içeceğe zücaciye giyim eşyalarına kadar birçok ürünün mevcut olduğunu ifade etti.

Vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu anlatan Doğruer, Gazze için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini anlattı.

Gazze yararına satılmak üzere Sadakataşı Derneğine bağışlanan iki otomobilin de bulunduğu "Gönül Köprüsü" kermesi, 10 Aralık'a kadar açık kalacak.