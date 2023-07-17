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Uşak'ta Ormanlık Alanda Traktör Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

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Uşak'ın Ulubey ilçesinde, ormanlık alana devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Ş.B. (42) yönetimindeki 64 DA 981 plakalı traktör, Kurudere köyü Bostanlı mevkisinde ormanlık alana devrildi. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, ormanlık alana devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Ş.B. (42) yönetimindeki 64 DA 981 plakalı traktör, Kurudere köyü Bostanlı mevkisinde ormanlık alana devrildi.

Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Ulubey Uşak Güncel Haberler

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