Uşak'ta devrilen yem tankerinin sürücüsü yaralandı
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde tarlaya devrilen yem tankerinin sürücüsü yaralandı.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde tarlaya devrilen yem tankerinin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (29) yönetimindeki 64 ABL 224 plakalı yem tankeri, İnay Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tanker sürücüsü ilk müdahale sonrası Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel