Uşak haberi | Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın öğrencileri ziyaret etti

Uşak haberi... Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İlköğretim Haftası kapsamında öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti.

Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İlköğretim Haftası kapsamında öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti.

Aybey Mahallesi'ndeki Aybey İlkokulu'nu ziyaret eden Ergün ve eşi Hülya Ergün'ü öğrenciler çiçekle karşıladı.

Daha sonra sınıfları gezen Ergün ve Çakın, eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Ergün ve Çakın öğrencilerle sohbet etti, onlara kitap verdi.

Ziyarete Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de katıldı.