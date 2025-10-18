Haberler

Üreticilerin Sorunlarına Dikkat Çeken TZOB Başkanı Bayraktar, İzmir'de Hasat Yaptı

Üreticilerin Sorunlarına Dikkat Çeken TZOB Başkanı Bayraktar, İzmir'de Hasat Yaptı
Güncelleme:
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Torbalı, Menderes ve Selçuk ilçelerinde üreticilerle bir araya gelerek hasat yaptı. Bayraktar, gençlerin tarımsal üretime yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve devletten destek isteğini açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Torbalı, Menderes ve Selçuk ilçelerini ziyaret edip üreticilerle hasat yaptı.

Bayraktar, ilk olarak Torbalı ilçesinde tütün üreticileriyle bir araya geldi. Tütün fabrikasını da ziyaret eden Bayraktar, Menderes ilçesinde de tütün üreticileriyle buluştu.

Daha sonra Selçuk ilçesinde nar ve ayva hasadına katılan Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, maliyetler karşısında üreticilerin tütüne devletten destek istediğini söyledi.

Firmaların da fiyat ve avans konusunda kendilerine destek olmalarını istediklerini aktaran Bayraktar, "Üreticimiz para kazanamadığı zaman biz gençlerimizi tutamıyoruz. Yeni gelen jenerasyon üretim yapmak istemiyor. Gençleri sadece tütün üretiminde değil bütün tarımsal üretimlerde, hayvansal üretimde tutmanın yollarını bulmak zorundayız." dedi.

Tarımda çalışan genç sayısının azalmasıyla gıda güvenliğinin ciddi tehdit altına gireceğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Allah muhafaza ülkemizi beslemekte zorlanırız. Bu konuyu hükümetimize ifade ettik gençlerimize pozitif ayrımcılık istiyoruz. Yine bunun dışında Selçuk ilçemizde nar ve ayva hasadı yaptık. Bu 2 ürün Türkiye için önemli. Bu bölgede kaliteli üretim yapılıyor. Bir de bu bölgenin şansı şu, Sakarya'da 100 bin tonluk bir üretim potansiyeli var. O bölgede bulunan ayva üreticilerimiz ve mahsuller dondan dolayı son derece olumsuz etkilendi. Bölgelerde ayva üretimi yok. Bu bölgede don olayından diğer üreticilerimiz zarar görse de buradaki ayva ve nar üreticileri zarar görmemiş görünüyor ve bu don felaketinden etkilenmemiş görünüyor. Tabii bölge için büyük bir avantaj."

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
